“سلامة” يكشف سبب تغيبه عن الجمعية العامة للأمم المتحدة

كشف مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، سبب تغيبه عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف “سلامة”، في تغريدة له، اليوم السبت، “أتغيب للمرة الأولى منذ نحو عقدين ونيف، مع بعض من حنين، عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومهرجانها المثقل بالتشاور مع الزملاء وبلقاء الاصدقاء”.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة، أن معايشة أهل العاصمة الليبية في محنتهم الراهنة، والسعي الحثيث لدرء الفتنة ووقف النار ولم الشمل واجب لا يفوقه اليوم آخر.

