أعلن المكتب الإعلامي للواء السابع مشاة، إرسال تعزيزات عسكرية لمحاور القتال في طرابلس.

وأكد المكتب، في إيجاز عسكري عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن المعنويات ممتازة و جنودكم على أهبة الاستعداد لضرب المليشيات في مقتل.

وأوضحت غرفة عمليات اللواء السابع، أنها أرسلت تعزيزات عسكرية لمحاور القتال تتكون من 160 جندي وعدد من الأليات و الدبابات.

