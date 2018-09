بالفيديو .. اللواء السابع يطارد المليشيات المسلحة في طرابلس

المتوسط:

أعلن المكتب الإعلامي للواء السابع مشاة، مطاردة المليشيات المسلحة في طرابلس، مؤكدًا أن المعنويات في القمة ومحاور القتال قبل قليل للرد على الخاطفين.

وأضاف اللواء، في إيجاز عسكري، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “لا رجوع قبل القضاء على حثالة الأرض الخاطفين القتلة المعتدين المستبيحين أعراض ودماء وكرامة الأبرياء السراق المجرمين بمختلف مسميات المليشيات التي ينتمون لها”

وكانت قد أعلنت غرفة عمليات اللواء السابع، أرسال تعزيزات عسكرية لمحاور القتال تتكون من 160 جندي وعدد من الأليات و الدبابات.

