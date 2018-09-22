“السني” في أمريكا مع مندوبي فرنسا وإيطاليا

التقى المستشار السياسي للسراج “الطاهر السني” بمندوبي فرنسا وإيطاليا في نيويورك لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في المشهد الليبي

وأكد السني أهمية التوافق الدولي بشأن الملف الليبي وتوحيد كافة الجهود لإنجاح خارطة طريق الأمم المتحدة، ومعتبرا أن حكومة الوفاق الوطني ترحب بجميع المبادرات التي تعمل في هذا الاتجاه

“فرانسوا دلاتر” من الجانب الفرنسي و”ماريانجلا زابيا” من الجانب الإيطالي كانا متواجدين في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة استعدادا لعقد اجتماعها السنوي، وقبل يومين من عقد الاجتماع الوزاري بخصوص ليبيا، إضافة إلى مؤتمر روما الذي دعت إليه إيطاليا في نوفمبر القادم

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية