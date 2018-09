التشكيلات العسكرية في طرابلس: اضطرننا على إطلاق النار لحماية المقار

المتوسط:

أعلنت الوحدات الأمنية والتشكيلات العسكرية في طرابلس، أنها اضطرت على التعامل مع الانتهاكات والقوات المعتدية على العاصمة لحماية معظم المقار والمواقع التابعة لها.

وأوضحت التشكيلات، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، أن عمليتها اليوم كانت عملية عسكرية محدودة للتصدي لهجوم المليشيات وقد شاركت فيها كل الوحدات الأمنية والتشكيلات العسكرية دون تحديد اي مسمى حيث تم تنفيذها وفق تخطيط عسكري وامني محكم.

وتابع البيان: ” أننا لا نستعرض نشوة النصر أو التشفي بل على العكس فان كل ما جرى يدهوا للأسف، فالطرف المهاجم هو ليبي من ابنائنا وشبابنا الذين تم الزج بهم واستعمالهم في هذه الحرب القذرة التي تستهدف أرواح المدنيين وتنا يوميً من الاقتصاد والمقدرات الوطنية”.

وأعلنت التشكيلات، دعمها الكامل لكل الإجراءات والإصلاحات التي قام بها المجلس الرئاسي سواء العسكرية أو الأمنية أو الاقتصادية برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

ودعت الوحدات العسكرية، للرجوع إلى معسكراتها التى كانت فيها قبل الهجوم الغادر وذلك تماشيًا مع الأهداف المرجوة من بناء الدولة وتفعيل مؤسة الجيش وتحديد الاختصاصات.

