المتوسط:

أعلن المكتب الإعلامي باللواء السابع، التزامه بإتفاق وقف إطلاق النار الموقع بمدينة الزاوية برعاية البعثة الاممية للدعم في ليبيا وهو يتابع تحركات المليشيات التي تتالت عليها الهزائم والإنكسارات.

وأوضح اللواء، في إيجاز عسكري عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن ماجرى اليوم لايشكل مكسب بتاتا وأنما يكشف هوية وصنيع وحقيقة تلك المليشيات التي برزت لكل الليبيين في مشاهد وفيديوهات بثتها مواقع التواصل الإجتماعي اليوم ليكونوا شهداء على انفسهم في وصفهم صعاليك العاصمة الأسيرة.

وتابع البيان: ” أما بشأن أحداث الجمعة، فقامت المليشيات بإلقاء عدد من القذائف على مواقع تمركزات اللواء التي تم تثبيتها بعد توقيع الاتفاق مما اجبر قائد المحور بالتواصل مع غرفة العمليات باللواء السابع وتم إعطائه الأوامر بالانسحاب وذلك حماية للقوة التي معه”.

وأكمل اللواء في بيانه: “وعلى الفور انسحبت القوة التي كانت متمركزة بمحور صلاح الدين لمسافة تقدر ب 3 كيلومترات واخلت مقر معسكر اليرموك وهو اجراء يقيمة الخبراء من ابناء المؤسسة العسكرية الذين يعلمون مدى فاعلية ان تحافظ على جنودك أهم من أن تخوض بهم مواجهات للحفاظ على موقع لا يشكل اي قيمة في ارض الميدان فالهدف ليس معسكر اليرموك وانما كل مؤسسات الدولة بطرابلس ودحر المليشيات منها إلا ان تلك المليشيات قد إندفعت بطيش دون حسابات ولا تقديرات مما قادهم للوقوع في قبضة جنود اللواء السابع حيث وقعت بينهم وبين افراد اللواء اشتباكات اسفرت عن مقتل العشرات واسر 7 من مليشيات بينهم من هم متهمون بقضايا ارهابية وبخصوص باقي المحاور فإن وحدات جيشكم البطل قد صدت محاولات منهزمة للمليشيات المهزومة”.

The post اللواء السابع يؤكد التزامه بإتفاق وقف إطلاق النار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية