الهلال الأحمر يطالب الأطراف المتنازعة في طرابلس بالابتعاد عن الأحياء السكنية

طالبت جمعية الهلال الأحمر الليبي، كافة الأطراف المتنازعة في طرابلس بتحييد الأحياء السكنية والمستشفيات والمؤسسات الخدمية عن دائرة النزاع المسلح.

وأكدت الجمعية، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وعدم الحط من كرامة الإنسان وتوفير الحماية للأبرياء.

وشددت على ضرورة احترام شارة الهلال الأحمر ومساعدة المتطوعين في أداء مهامهم لبإنسانية أثناء الاشتباكات وتضم صوتها إلى باقي الأصوات التي تسعى لإنهاء كافة أشكال الصراع المسلح.

