سارة طالبة الثانوية التي تزوجت داعشيًا

قبضت السلطات الألمانية في مطار دوسلدورف على شابة ألمانية من أصول جزائرية انضمت إلى تنظيم داعش في سوريا، وأعلن الادعاء العام أنه قد تم ترحيلها من تركيا إلى ألمانيا

سارة كانت طالبةً في المرحلة الثانوية وتبلغ من العمر 15 عاما فقط عندما سافرت إلى سوريا عام 2013، لكن بيانات الادعاء العام كشفت عن أنها تزوجت في سوريا مطلع عام 2014 من مقاتل داعشي منحدر من ألمانيا

وأضاف الادعاء أن سارة تلقت تدريبات على استخدام السلاح وتولت أعمال حراسة لدى التنظيم، قبل أن تسافر إلى تركيا في مطلع هذا العام وتسلم نفسها إلى السلطات هناك

وكما هو العرف القانوني، سيتم عرض سارة على قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية الألمانية في وقت لاحق لمعرفة كافة التفاصيل عن رحلتها اتي أثارت الجدل في الأوساط الألمانية

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