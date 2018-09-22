ماذا طلب الرئاسي من البعثة الأممية والمجتمع الدولي؟

استنكر المجلس الرئاسي حكمة الوفاق الوطني، أعمال الهجوم والعنف وإرهاب الليبيين والتعدي على أرواحهم وممتلكاتهم، داعيًا جميع عمداء البلديات والمشايخ والأعيان في كل مدن ليبيا لبذل المزيد من الجهود لوضع اتفاق مدينة الزاوية لوقف إطلاق النار موضع التنفيذ، والضغط على جميع الأطراف للالتزام بما ورد في بنود الاتفاق.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لأخذ إجراءات عملية أكثر حزمًا وفاعلية لإيقاف الحرب وحماية المدنيين، ووضع مجلس الأمن أمام حقيقة الأحداث الدامية في ليبيا لكي يتحمل مسئوليته التاريخية لحماية أرواح وممتلكات المدنيين.

وطالب المجلس الرئاسي، جميع أطراف الهجوم إلى التوقف الفوري عن التصعيد وزيادة الموقف تأزمًا، موضحًا أن المجلس الرئاسي يدك جيدًا طبيعة الإصلاحات الضرورية على المستوى السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي ويسعى جاهدًا لتحقيقها على أرض الواقع.

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