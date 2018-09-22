إدارة شؤون الجرحى لأطراف النزاع: نحن طرف محايد نقدم الخدمات الإنسانية

ناشدت إدارة شؤون الجرحى في طرابلس المنظمات الإنسانية المحلية والدولية التدخل للضغط على أطراف النزاع بطرابلس ، لتجنيب جهاز الإسعاف التابع للإدارة المخاطر التي يواجهها ، حيث أنه جهة محايدة ، ولا علاقة له بالنزاع .

وأضافت الإدارة في بيان رسمي صادر عنها الجمعة ، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” ، أنها بكل كوادرها ليسوا طرفاً بأي نزاع مسلح ، وأن دورهم ينحصر بتقديم الخدمات الإنسانية للمصابين دون تمييز .

و أشارت إلى أن سيارة إسعاف تابعة لها تعرضت وهي طريقها لإخراج إحدى العائلات العالقة بشارع الخلاطات ، إلى سطو مسلح والإستيلاء على السيارة ، صباح الخميس الماضي ، وإجبار طاقمها على النزول منها .

وطالبت الإدارة بالضغط على أطراف النزاع لتجنيب المدنيين داخل مناطق الإشتباكات الرماية على المنازل و القذائف العشوائية العمياء التي تسببت في نسبة كبيرة من الجرحى والوفيات ، وألحقت الأضرار الجسيمة بالممتلكات

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