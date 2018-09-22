حكومة الوفاق توجه بتنفيذ اتفاق “الزاوية” وتستنكر تجدد اشتباكات طرابلس

استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كل أعمال الهجوم والعنف في طرابلس ، والتعدي على أرواح وممتلكات الليبيين ، داعياً جميع عمداء البلديات والمشايخ والأعيان بكل المدن الليبية لبذل المزيد من الجهود لوضع اتفاق الزاوية لوقف إطلاق النار موضع التنفيذ .

وقال المجلس في بيان رسمي صادر عنه الجمعة ، نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” :” في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن ، واستمرار الهجوم على أرواح وممتلكات المواطنين واستهداف المواقع الاستراتيجية والحيوية ومؤسسات الدولة الليبية التي هي ملك لجميع الليبيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والمناطقية ، ندين ونستنكر بشدة كل أعمال الهجوم والعنف وإرهاب الليبيين والتعدي على أرواحهم وممتلكاتهم “.

ودعا المجلس المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا لأخذ اجراءات عملية أكثر حزماً ، لوقف الحرب وحماية المدنيين ، ووضع مجلس الأمن أمام حقيقة الأحداث الدامية لكي يتحمل مسؤوليته التاريخية لحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم .

كما وجه في ختام بيانه،أطراف النزاع لوقف التصعيد فوراً ، مشدداً على أنه يدرك طبيعة الإصلاحات الضرورية على جميع المستويات ، ويسعى جاهداً لتحقيقها على أرض الواقع رغم العراقيل التي يضعها البعض ، موضحاً ان قراراته الأخيرة دليل على ذلك.

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