افتتح مركز مصراتة الطبي، منذ قليل، وحدة جديدة للغسيل الكلوي، الخاصة بمرضى قسم الباطنة في المركز، في إطار تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد في كافة المجالات.

وكان المركز قد افتتح منذ أيام فرع المنطقة الوسطى، الدبلوم التخصصي المهني لطب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات.

