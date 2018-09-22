الصحة المؤقتة تدعو لعقد اجتماع لبحث مصروفات عام 2018 والميزانية التقديرية لعام 2019

البيضاء 22 سبتمبر 2018 (وال)- طالب السيد وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب اليوم السبت، مديري المستشفيات التعليمية والعامة والقروية ومديري المراكز الطبية والتشخصية لعقد اجتماع موسع .

وقال مدير مكتب الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي – لوكالة الأنباء الليبية – إن الاجتماع سيعقد يوم الثلاثاء 25 سبتمبر الجاري بقاعة الاجتماعات بالمجلس البلدي شحات، على تمام الساعة العاشرة صباحاً؛ لمناقشة المصروفات لعام 2018 م، والميزانية التقديرية لعام 2019 م . (وال- البيضاء) ر ت

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