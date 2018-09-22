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الصحة المؤقتة تدعو لعقد اجتماع لبحث مصروفات عام 2018 والميزانية التقديرية لعام 2019

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 22 سبتمبر 2018 (وال)- طالب السيد وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب اليوم السبت، مديري المستشفيات التعليمية والعامة والقروية ومديري المراكز الطبية والتشخصية لعقد اجتماع موسع .

وقال مدير مكتب الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي  – لوكالة الأنباء الليبية – إن الاجتماع سيعقد يوم الثلاثاء 25 سبتمبر الجاري بقاعة الاجتماعات بالمجلس البلدي شحات، على تمام الساعة العاشرة صباحاً؛ لمناقشة المصروفات لعام 2018 م، والميزانية التقديرية لعام 2019 م . (وال- البيضاء) ر ت

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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