بوشناف يوجه بضرورة التقيد بكتاب المشير حفتر المتعلق بمطار بنينا

وجه وزير الداخلية إبراهيم بوشناف ، كافة الأجهزة الشرطية، بضرورة التقيد بما ورد في كتاب القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، المتعلق بتشكيل لجنة للارتقاء بمستوى العمل وتذليل العراقيل أمام حركة وتنقل المواطن في مطار بنينا.

وكان المشير حفتر قد وجه في وقت سابق، بتشكيل لجنة توكل إليها مهمة تحديد المهام والواجبات لكافة الأجهزة الأمنية العاملة في مطار بنينا الدولي، ووضع ألية للتنسيق مع الجهات الخدمية المتواجدة في المطار، للوقوف على المشاكل التي تواجهها.

ووفقاً لقرار القائد العام للقوات المسلحة، وجه هذه اللجنة وضع خطط أمنية لمنع حدوث أي خرق أمني بالمطار، وأن تعمل هذه اللجنة تحت إشراف رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي، والاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل نجاح مهمتها.

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