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ورشتان للجنة الوطنية التابعة لتعليم الوفاق بمقر “الألكسو”

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

وافقت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” على طلب اللجنة الوطنية التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق ، لتنفيذ ورشتي عمل بمقر الأولى في تونس .

وقالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق ، في بيان رسمي على صفحتها الخاصة بموقع التواصل “فيسبوك” ، أن الأمين العام لـ”الألكسو” عبدالمنعم أبو لائحة أبلغ المندوب الليبي الدائم لدى لديها علي العباني موافقة المنظمة لتنفيذ تلك الورشتين بمقرها في تونس ، وتعيين خبراء لتأطيرهما.

وستكون الورشة الأولى بعنوان ” آليات تضمين المفاهيم البيئية بالمناهج الدراسية ” والثانية بعنوان ” وضع الإطار الوطني لوصف مؤهلات التعليم العام قبل الجامعي “

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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