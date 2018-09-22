ورشتان للجنة الوطنية التابعة لتعليم الوفاق بمقر “الألكسو”

وافقت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” على طلب اللجنة الوطنية التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق ، لتنفيذ ورشتي عمل بمقر الأولى في تونس .

وقالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق ، في بيان رسمي على صفحتها الخاصة بموقع التواصل “فيسبوك” ، أن الأمين العام لـ”الألكسو” عبدالمنعم أبو لائحة أبلغ المندوب الليبي الدائم لدى لديها علي العباني موافقة المنظمة لتنفيذ تلك الورشتين بمقرها في تونس ، وتعيين خبراء لتأطيرهما.

وستكون الورشة الأولى بعنوان ” آليات تضمين المفاهيم البيئية بالمناهج الدراسية ” والثانية بعنوان ” وضع الإطار الوطني لوصف مؤهلات التعليم العام قبل الجامعي “

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