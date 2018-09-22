شؤون الجرحى تناشد المنظمات الإنسانية الضغط على أطراف النزاع لحماية المدنيين

طالبت إدارة شؤون الجرحى في طرابلس، المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، بالتدخل للضغط على أطراف النزاع بطرابلس؛ لتجنيب المدنيين العالقين داخل مناطق الاشتباكات القذائف العشوائية.

وأضحت الإدارة، في بيان لها الجمعة، أن القذائف العشوائية تسببت في مقتل وإصابة “نسبة كبيرة” من المدنيين، وألحقت أضرارا جسيمة بالممتلكات.

وناشد البيان المنظمات الإنسانية التدخل والضغط على أطراف النزاع لتجنيب جهاز الإسعاف المخاطر التي يواجهها أثناء إنقاذه للمدنيين، موضحا أنه جهة محايدة، ولا علاقة له بالنزاع، وأن دوره ينحصر في تقديم الخدمات الإنسانية للمصابين دون تمييز.

يُذكر أن إدارة شؤون الجرحى بطرابلس أعلنت، الخميس، تعرض سيارة إسعاف تابعة لها لسطو مسلح، وهي في طريقها لإخراج إحدى العائلات العالقة في شارع الخلاطات.

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