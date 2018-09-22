الهلال الأحمر يخلي 23 عائلة عالقة من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس

ليبيا – أعلنت الامانة العامة للهلال الأحمر تمكن الهلال الأحمر فرع طرابلس أمس الجمعة وبالتعاون مع جهاز الإسعاف الطوارئ من إخلاء 23 عائلة عالقه من مناطق اشتباكات مختلفه.

الأمانة العامة للهلال الأحمر أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع له أن فرع طرابلس قام بتوزيع 20 سلة غذائية متكاملة لمدرسة موسى بن نصير للأسر النازحة نتيجة الاشتباكات كما تم تزويد بلدية عين زارة 30 سلة للأسر في منطقة الاشتباكات التي لم تغادر منازلها.

ولفتت إلى أنه تم استقبال أكثر من 250 مكالمة هاتفية للأسر العالقة في منطقة خلة الفرجان وشارع الخلاطات ومشروع الهضبة وخلة بن عون وعين زارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية