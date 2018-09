الاتحاد الأوروبي يطالب «الأطراف الفاعلة» باحترام وقف إطلاق النار في طرابلس

المتوسط:

أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، بيانا، اليوم السبت، بشأن تصاعد أحداث العنف في طرابلس، أعربوا فيه عن دعم الاتحاد الأوروبي للعمل الذي يقوم به ممثل الأمين العام السيد سلامة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتخفيف معاناة الشعب الليبي.

وطالب البيان جميع الأطراف الفاعلة باحترام وقف إطلاق النار المتفق عليه وتنفيذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لصالح الشعب الليبي.

وقالت البعثة في بيانها أنه يظل حل الأزمة الليبية سياسيًا وليس عسكريًا. وكل من يخالف وقف إطلاق النار أو يؤجج العنف سيواجه عواقب.

وأضافت: « القرارات الأمنية التي أصدرها المجلس الرئاسي مؤخرًا تخلق الظروف الملائمة لإصلاح القطاع الأمني ووضع حد للأنشطة المفترسة التي تقوم بها الجماعات المسلحة».

وحث الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء جميع الأطراف الفاعلة ، لا سيما القادة السياسيين والقبليين والاجتماعيين ، على اغتنام هذه الفرصة من أجل تغيير حقيقي وسلمي في العاصمة الليبية والمناطق الأخرى في البلاد والعمل معا لتحسين حياة جميع الليبيين.

واختتمت البعثة بيانها بالتأكيد على حشد الوسائل للاستجابة للوضع الإنساني واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت الأكثر إلحاحًا.

