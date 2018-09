«مفوضية اللاجئين» تُعلن انخفاض أعداد المهاجرين إلى ليبيا بسبب الاشتباكات

المتوسط:

أفادت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، بأنَّ عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى ليبيا قد انخفضَ تدريجيًا خلال الأشهر الأخيرة من نحو ألفي مهاجر إلى حوالي أربع مائة شخص، بسبب الوضع الأمني في طرابلس.

وأضافت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، أن قوات خفر السواحل الليبية أنقذت أكثر من 13500 لاجئ ومهاجر بينهم أكثر من ألف امرأة ونحو 1400 طفل.

