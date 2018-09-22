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صنع الله يحذر من توقف إمدادات الوقود بسبب اشتباكات طرابلس

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

ناشد رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله جميع المتحاربين في ضواحي مدينة طرابلس بالتوقف فورا عن القتال ، حيث ذكر ان الوضع في مستودع خزانات شركة البريقة خطير وكارثي .

وذكر صنع الله ان الخزانات تعرضو في عام 2014 الى هجمات عنيفة جدا نتج عنها خروج 9 خزانات من أصل 15 ، وانه وخلال الايام الماضية خرجت تلاتة خزانات اخرى اي لم يتبقى الا تلاتة خزانات لمدينة طرابلس الكبرى وأن الوضع جدا خطير .

وصرح صنع الله ان المؤسسة لم تعد تملك اي مرونة لوجستية في تزويد طرابلس بالمحروقات وان الوضع كارثي للعاملين ايضا الذين لا يزالون في المواقع .

حيث صرح ان مبنى مستودع البريقة تعرض الى اصابات خطيرة ومباشرة وانه تم قصف مبنى ادارة المشتريات أيضا وتعرض للدمار ، وناشد صنع الله المجتمع الدولي لوضع حد لما اسماه بالعبث بقوت الشعب الليبي .

وذكر ان البنزين معرض للتوقف وكذلك الغاز وغيرها حيث لم نعد نملك حتى 20 % من الطاقة التشغيلية ، وان المؤسسة الوطنية للنفط لاتستطيع اداء مهامها في هذه الظروف الصعبة ذاكرا ان الحرب يجب ان تتوقف فورا .

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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