الاتحاد الأوروبي: حل أزمة طرابلس سياسيا وليس عسكريا

أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ورؤساء الدول الأعضاء، التصعيد الأخير للعنف في العاصمة طرابلس و الذي تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين فضلا عن نزوح آخرين وتدمير البنية التحتية الحيوية.

واعتبرت البعثة، في بيان لها اليوم السبت، الاستهداف المتعمد للمدنيين انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، مشددة على دعمها الجهود الأممية لتخفيف معاناة الشعب الليبي.

ودعت البعثة، جميع الأطراف الفاعلة على احترام وقف إطلاق النار المتفق عليه وتنفيذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لصالح الشعب الليبي و اغتنام هذه الفرصة من أجل تغيير حقيقي وسلمي في العاصمة والمناطق الأخرى، مؤكدة على أن كل من يخالف وقف إطلاق النار أو يؤجج العنف سيواجه عقوبات رادعة.

وأكدت البعثة، على أن حل الأزمة الليبية سياسيا و ليس عسكريا، موضحة بأن قرارات المجلس الرئاسي مؤخرا تخلق الظروف الملائمة لإصلاح القطاع الأمني ووضع حد للأنشطة التي تقوم بها الجماعات المسلحة.

وأفاد الاتحاد، في ختام بيانه، على قيامه بحشد الوسائل من أجل الاستجابة للوضع الإنساني والاحتياجات الأكثر إلحاحًا بالعاصمة طرابلس.

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