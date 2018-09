«أمن طرابلس» تستنكر إطلاق القذائف على الأحياء السكنية

المتوسط:

أصدرت مديرية أمن طرابلس، بيانًا، تستنكر فيهِ استعمال الأسلحة الثقيلة والمدمرة وإطلاق الصواريخ والقذائف على الأحياء السكنية من قبل من سمتها القوات المعتدية على طرابلس.

وأضافت المديرية، خلال بيانٍ لها، أن من سمتها القوات المعتدية حاصرت المواطنين في بيوتهم على الرغم من مناشدات الهلال الأحمر ورجال الإسعاف لوقف إطلاق النار والسماح باستمرار فترة الهدنة للقيام بأعمالهم الإنسانية، مؤكدة أن الوحدات الأمنية والتشكيلات المسلحة العسكرية في طرابلس التزمت بالهدنة.

وأشارت المديرية إلى أنها تشد على أيدي الوحدات الأمنية والتشكيلات العسكرية التي أعلنت التزامها بقرارات الرئاسي فور انتهاء العمليات العسكرية ودحر من سمتهم المعتدين.

