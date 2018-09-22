عقيلة يتعهد بإيصال صوت سبها

تعهد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، السبت، بأنه سيحيل مطالب مدينة سبها إلى الحكومة المؤقتة والجهات المختصة للعمل على حلها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عقيلة صالح بعميد بلدية سبها حامد الخيالي وعدد من المشائخ والأعيان بالمدينة، وفق تصريح للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي.

وأوضح المريمي أن اللقاء ناقش الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية في بلدية سبها والمناطق المحيطة بها، واحتياجاتها لحل عديد قضايا تتعلق بأوضاع المواطنين المعيشية.

وأكد أن رئيس مجلس النواب وعد بنقل هذه المطالب للجهات المختصة للقيام بمعالجة هذه المسائل وتقديم الخدمات اللازمة لبلدية سبها والمناطق المحيطة بها حسب الاختصاص والإمكانيات المتاحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية