“العربية لحقوق الإنسان” و “الوطنية لحقوق الإنسان” تستنكران تجدد اشتباكات طرابلس

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن إدانتهما واستنكارهما الشديد لاستمرار خرق وقف إطلاق النار و تطورات أحداث العنف الدامية في العاصمة الليبية طرابلس.

واستنكرت المنظمة واللجنة في بيان مشترك لهما، المواجهات المسلحة و القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة علي الأحياء والمناطق السكنية المدنية و سقوط القذائف الصاروخية علي هذه الأحياء واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مناطق وداي الربيع وخلة الفرجان وخلة بن عون وطريق المطار ومشروع الهضبة الزراعي وما ترتب علي هذه الأحداث من وقوع ضحايا ومصابين و جرحي في صفوف المدنيين حيث بلغ عدد الضحايا 106 قتيل و عدد 450 جريح ومصاب وعدد 18 مفقود، ووصل عدد النازحين الى 4000 آلاف أسرة.

ووجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، نداءاً عاجلاً لمجلس الأمن الدولي بسرعة التدخل لوقف التصعيد الخطير للعنف الذي تقوده الجماعات المسلحة وتداعياته الخطيرة على حياة وسلامة المدنيين ، و الالتزام بتعهداتهم بحماية المدنيين بموجب قرارات المجلس رقم 1970_1973_2011.م بمقتضى الحماية الإنسانية العاجلة للمدنيين أثناء النزاعات والحروب الداخلية.

وطالبت المنظمة واللجنة ، المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، بأخذ خطوات و إجراءات أكثر حزمًا وفاعلية وجدية لإيقاف الحرب و ضمان حماية المدنيين، ووضع مجلس الأمن أمام حقيقة الأحداث الدامية في ليبيا لكي يتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية.

كما جددتا، مطالبتها لمحكمة الجنايات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بفرض عقوبات دولية، وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين بالقصف العشوائي والأسلحة الثقيلة والصاروخية ، باعتبار هذه الممارسات والأعمال العدائية على المدنيين بالعاصمة طرابلس جرائم حرب مكتملة الأركان.

وفِي ذات السياق طالبت المنظمتان الأمم المتحدة بضرورة تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان بليبيا ، تتم من خلاله عملية توثيق ومتابعة ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، وملاحقة الجناة من خلال الآليات الدولية .

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