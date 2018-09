المتوسط:

كشفت مصادر لـ(المتوسط) عن تجدد الاشتباكات في منطقتي وادي الربيع وطريق المطار جنوب طرابلس.

وكانت مدينة طرابلس قد شهدت مسيرة احتجاجية أمام مقر البعثة الأممية لدى ليبيا في جنزور للتنديد بالاشتباكات التي اندلعت في المناطق السكنية بين قوات اللواء السابع مشاة وكتائب طرابلس.

