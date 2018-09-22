تغييرات مُرتقبة بمناهج الثانوي

ناقشت اللجنة الاستشارية بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية خطوات البدء في تطبيق خطة تطوير المناهج والمُقررات الدراسية لطلبة مرحلة التعليم الثانوي.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة مع رؤساء اللجان الفرعية المعنية بمراجعة وتنقيح المُقررات الدراسية.

وتبادل المجتمعون ملاحظاتهم حول خطط تطوير المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية، ومستوى المُقررات التي لازالت تُدرّس للطلبة.

وخلص الاجتماع إلى المُضي في قرار تعديل المناهج وحذف ما يلزم حذفه وتعديل الأجزاء التي تستوجب التعديل مع ضرورة إنهاء هذه المُتطلبات قبل نهاية شهر يناير من العام المُقبل.

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