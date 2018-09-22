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حكومة الوفاق تدعو الأمم المتحدة إلى وضع حد لمعارك طرابلس

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

دعت الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عملية أكثر حزما وفاعلية لحماية المدنيين ووضع حد للمعارك في محيط العاصمة طرابلس، والتي أسفرت الهجمات عليها، منذ أواخر آب/أغسطس الماضي، عن أكثر من مئة قتيل، بحسب السلطات الصحية التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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