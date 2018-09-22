حكومة الوفاق تدعو الأمم المتحدة إلى وضع حد لمعارك طرابلس

دعت الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عملية أكثر حزما وفاعلية لحماية المدنيين ووضع حد للمعارك في محيط العاصمة طرابلس، والتي أسفرت الهجمات عليها، منذ أواخر آب/أغسطس الماضي، عن أكثر من مئة قتيل، بحسب السلطات الصحية التابعة لحكومة الوفاق الوطني.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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