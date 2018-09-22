بيان باسم أهالي وثوار مصراتة يدعم تحرك اللواء السابع ويعلن حالة النفير

صدر في مدينة مصراتة بيان باسم أهالي وثوار المدينة أعلنوا فيه أنهم يد واحدة ضد من وصفوها بالمليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس، وتعطل قيام دولة المؤسسات كما جاء في البيان.

وأكد مصدروا البيان على أنهم في حالة نفير ويحذرون من المساس بالقوات التي تحركت لتطهير العاصمة حسب وصفهم مطالبين من أسموهم بالثوار للالتحاق بالجبهات.

الجدير بالذكر أن عددا ممن ظهروا أثناء إلقاء البيان هم قيادات في البنيان المرصوص ممن زاروا قطر في أغسطس العام الماضي والتقوا بأميرها تميم بن حمد.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قد أصدر عقب تلك الزيارة بلاغا يحظر على عسكريي الجيش القيام بزيارات إلى دول أخرى ومناقشة مواضيع عسكرية دون موافقة مسبقة من الجهات المختصة .

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