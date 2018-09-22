حسني بي :هذه مفاتيح نجاح مبادرة تقييم الدولار

قال رجل الأعمال الليبي ” حسني بي ” أن ما صدر من قرارات بخصوص تقييم الدولار والدينار الليبي خلال شهر سبتمبر من قبل الرئاسي والمركزي ومجلس الدولة ، هى قرارات كانت من خلال الترتيبات المالية لعام 2018 والتى تعهد المركزي بطرح 20 بليون دولار سنوياً من خلالها .

وأوضح “بي ” في تصريح خاص لبوابة إفريقيا الإخباريه أن هذه القرارات ماهى ألا لطرح قيمة 20 بليون دولار سنوياً لرفع مخصص أرباب الأسر من 500 دولار الى 1000 دولار بسعر 1.400 دينار للدولار .

وأضاف أن القرار شمل قيمة 20 بليون دولار للدعم الجزئي للمحروقات المسروقة والمهربة والمكلفة 5 بليون دولار وبسعر مدعوم 0.500 دينار للدولار ، وأن ما تبقى 8 بليون دولار بسعر متضمن الرسم إجماله 3.900 دينار للدولار .

وقال” بي ” أنه وبإختصار نسمي ماذكر سلفًا ماهي إلا “سلة نقدية ” أقصى تسعير فيها هو سعر 3.900 و اقل سعر مكونها 0.500 دينار للدولار منها يكون المعدل العام اقل من التقييم الأقصى والمقدر 3.900 دينار للدولار .

وأكد أن نجاح أو فشل المبادرة تعتمد وبنسبة 100% على حسن وسرعة و صدق و أمانة إدارة ما وعد به المركزي من قيمة إجمالية مطروحة قدرها 20 بليون دولار.

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