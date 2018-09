«الخليج العربي للنفط» تستأنف إنتاجها في بئر مهجور بحقل المسلة

المتوسط:

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) استأنفت الإنتاج من بئر كانت مهجورة في حقل المسلة شرق البلاد بواقع ثلاثة آلاف برميل يوميا.

وأوضحت المؤسسة، في بيان نشرته على الصفحة الرسمية بفيسبوك، أن الإنتاج استؤنف من البئر (إتش.إتش86-65) باستخدام تقنيات الحفر التي طورتها في الآونة الأخيرة شركة شلومبرجر الأمريكية المتخصصة في خدمات حقول النفط.

وكانت ليبيا تنتج أكثر من 1.6 مليون برميل يوميا قبل انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي وقادت إلى حالة تشرذم سياسي وصراع مسلح. ويبلغ إنتاج المسلة نحو 70 ألف برميل يوميا.

