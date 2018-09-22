الليبية للسلم والرعاية توجه نداء ومناشدة عاجلة لأطراف النزاع جنوب طرابلس

ليبيا – ناشدت المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة أطراف النزاع بمنطقة جنوب طرابلس لفتح ممرات آمنه لخروج العائلات العالقة بأماكن الاشتباك والمناطق المحاذية لها وخاصة المنطقة الواقعة خلف معسكر اليرموك.

المنظمة الليبية للسلم و الرعاية أشارت في بيان لها إلى أن كل المنظمات الإنسانية عجزت في الوصول الي تلك الاماكن لإخراج العالقين بسبب كثافة النيران وتواصل الاشتباكات.

وأهابت المنظمة أطراف النزاع التواصل مع غرفة المنظمة بطرابلس لأجل اعطائها الفرصة لتحديد مرات آمنة نتمكن من خلالها اخراج العائلات وكذلك العمالة الوافدة المتواجدين في مقار اعمالهم بتلك المناطق، مجددةً مناشدتها للمتحاربين بالموافقة على ما سبق.

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