أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس، تزويد بلديتي عين زاره وبوسليم بعدد 200 سلة غذائية متكاملة للأسر النازحة من جراء الاشتباكات.

