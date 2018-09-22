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سقوط “جراد” في مدرسة بزاوية الدهماني

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاملت فرقة التخلص من الألغام ومخلفات الحروب التابعة لهيئة السلامة الوطنية، السبت، مع قذيفة سقطت داخل مدرسة “علي سيالة” الثانوية بمنطقة زاوية الدهماني.

وقالت الهيئة في بيان بصفحتها في “فيسبوك”، إنها تلقت بلاغا بسقوط قذيفة داخل المدرسة نتيجة القصف العشوائي الذي يعاني منه المواطن في جميع الأوقات الحرجة التي تمر بها العاصمة هذه الأيام.

وأضافت أنها أبلغت فرقة التخلص من الألغام ومخلفات الحروب والتي بدورها قامت بالانتقال إلى الموقع وانتشلت القذيفة، مبينة أنه وبعد الكشف عليها اتضح أنها رأس صاروخ جراد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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