سقوط “جراد” في مدرسة بزاوية الدهماني

تعاملت فرقة التخلص من الألغام ومخلفات الحروب التابعة لهيئة السلامة الوطنية، السبت، مع قذيفة سقطت داخل مدرسة “علي سيالة” الثانوية بمنطقة زاوية الدهماني.

وقالت الهيئة في بيان بصفحتها في “فيسبوك”، إنها تلقت بلاغا بسقوط قذيفة داخل المدرسة نتيجة القصف العشوائي الذي يعاني منه المواطن في جميع الأوقات الحرجة التي تمر بها العاصمة هذه الأيام.

وأضافت أنها أبلغت فرقة التخلص من الألغام ومخلفات الحروب والتي بدورها قامت بالانتقال إلى الموقع وانتشلت القذيفة، مبينة أنه وبعد الكشف عليها اتضح أنها رأس صاروخ جراد.

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