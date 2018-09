المتوسط – سامر أبو وردة

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، عبر منشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدته “المتوسط”، أنها ستبدأ في تنفيذ قرار زيادة مرتبات من وصفتهم بــ “العسكريين النظاميين”.

وأوضحت “مالية الوفاق” أن التنفيذ سيتم بناء على القوائم المحالة من وزارة دفاع الوفاق بداية شهر سبتمبر، على أن يكون شهر يوليو أول شهر يتم صرفه بالقيمة الجديدة.

