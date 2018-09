المتوسط:

طالب التجمع السياسي لنواب مصراتة المجلس الرئاسي بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في مدينة الزاوية بتاريخ 9 سبتمبر الحالي، بما فيه إلغاء قرارات نقل صلاحيات الدولة إلى التشكيلات المسلحة.

كما طالب التجمع، في بيان أصدره السبت، بحل التشكيلات المسلحة وتسمية قوات الأمن الرسمية التي ستكلف بتأمين كل مرفق وفق جدول زمني محدد.

وأهاب المجلس بكافة مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية للتعاون التام فيما بينها بما يضمن فاعلية هذه الإجراءات ونجاحها.

The post تجمع نواب «مصراتة» يُطالب بحل التشكيلات المسلحة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية