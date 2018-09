«جمعية خيرية» تطلق حملة تبرعات لدعم مرضي السرطان بمصراتة

المتوسط:مراد فهيد



إنطلقت، صباح أمس السبت، بمدينة مصراتة حملة تبرعات لدعم مرضي السرطان التي تشرف عليها جمعية «وأبشروا للأعمال الخيرية» تحت شعار«جسر الأمان لدعم أبطال السرطان».

وأفاد مصدر خاص بالجمعية للــ«المتوسط»، بأن الحملة تستهدف جمع التبرعات المالية من أطباء ومراكز الأسنان والعاملين بها في مدينة مصراتة لصالح قسم الأطفال بمركز مصراتة للأورام، وذلك لتوفير جرعات الكيماوي والأدوية والأجهزة الطبية الضرورية لهم كنوع من الدعم والمساعدة لهذه الفئة للتقليل من معاناتهم ودويهم.



وأشار المصدر بأن الجمعية ستختتم حملتها، بإقامة يوم علمي خاص بأمراض الفم وجراحة الوجه والفكين منتصف أكتوبر المقبل.

