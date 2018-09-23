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مصدر عسكري: ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ دولية إرهابية ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ إلى طرابلس

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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
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المتوسط:

كشف ﻣﺼﺪﺭ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ، وجود عناصر ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ دزلية إﺭﻫﺎبية، ﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ، عبر ﻣﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴّﺔ.

وأكد المصدر، في تصريحات صحفية، أنه ﻘﺘﻞ ﺃﺣﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ، ﻭﻳﺪﻋﻰ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻴﻦ، ﺍﻟﻤﻜﻨّﻰ ﺑـ»ﺍﻟﺠﻦ«، ﻭﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﻤّﻲ ﺑـﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﻯ ﺳﺮﺕ.

وأوضح المصدر أنه تم ﺭﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴّﺔ ، ﺗﻘﺎﺗﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ»ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ«، ﺍﻟﺬﻱ يقوﺩﻩ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﻼﺡ ﺑﺎﺩﻱ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻓﺮﺝ ﺩﻋﺪﻭﺵ، ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺯﻟﻴﺘﻦ، ﻭﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ»ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﻯ ﺛﻮﺍﺭ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ«، ﻭﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﺝ ﺩﻋﺪﻭﺵ، ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺃﻳﻤﻦ ﻓﺮﺝ ﺣﺴﻦ ﺃﺑﻮﻋﻤﻮﺩ ﺍﻟﺒﺮﻏﺜﻲ، ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺑـ»ﻛﺘﻴﺒﺔ ﺭﺍﻓﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﺴﺤﺎﺗﻲ« ﻭﺇﻣﺒﺎﺭﻙ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻄﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻜﻨّﻰ »ﺑﻦ ﻻﺩﻥ« ﻣﻦ »ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ« ﻭﻋﺎﺩﻝ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻭﻟﻴﺪ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻛﺸﻼﻑ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑـ»ﺍﻟﻘﺼﺐ«، ﻭﺃﺣﻤﺪ علي ﺣﺴﻴﻦ، ﺍﻟﻤﻜﻨّﻰ ﺑﺎﻟﺠﻦ ﻣﻦ »ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﻯ ﺳﺮﺕ« ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ اﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.

‏وأكد المصد، أن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴّﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﻧﺲ ﺍﻟﻤﺒﺮﻭﻙ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺰﻭﻛﻲ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ 1993 ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﺭﻧﺔ، ﻭﺣﻤﺰﺓ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﻱ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻴﺤﺔ ﺑﺪﺭﻧﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻً ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻭﻣﺘﻬﻢ ﺑﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻗﺘﻞ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺗﺸﻴﻜﻮ، ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻣﻦ ﻣﺆﻳﺪﻱ »ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ«، ﻭﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﺒﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

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