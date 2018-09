استنكر سكان مدينة طرابلس الكبرى ومنظمات المجتمع المدني، أعمال النهب التي صاحبت الاشتباكات الدائرة بين الميليشيات المسلحة.

وطالب أهالى طرابلس،في بيان لها أمس السبت، مديرية الأمن بالعاصمة ومنظمات المجتمع المدني، بالعمل من أجل إلزام الأطراف كافة باتفاق وقف إطلاق النار، واعتبار الأعمال العسكرية جرائم حرب.

ودعا البيان، بتطبيق إجراءات نزع سلاح التشكيلات المسلحة غير المنضبة وفق جدول زمني محدد، محملين المجلس الرئاسي مسؤولية القرارات التي أصدرها مؤخرا بشأن لجنة فض النزاع، داعين إلى إعادة صياغتها.

The post أهالى طرابلس يطالبون باعتبار الأعمال العسكرية «جرائم حرب» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية