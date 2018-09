انتشال قذيفة بزاوية الدهماني في طرابلس

تمكنت فرقة التخلص من الألغام ومخلفات الحروب التابعة لهيئة السلامة الوطنية، أمس السبت، من انتشال قذيفة سقطت داخل مدرسة “علي سيالة” الثانوية بمنطقة زاوية الدهماني في العاصمة طرابلس.

وأفادت الفرقة، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”، بتلقيها بلاغا بسقوط قذيفة داخل المدرسة نتيجة القصف العشوائي الذي يعاني منه المواطن جراء الأحداث التي تمر بها العاصمة هذه الأيام.

وأوضحت الفرقة، بأنها انتقلت إلى موقع الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة، مضيفة أنه بعد الكشف على القذيفة تبين أنها رأس صاروخ جراد.

