بالفيديو.. صلاح بادي يظهر في تسجيل جديد ويوجه رسالة لكل المواطنين

وجه صلاح بادي والذي يقود «لواء الصمود»، تحية لجميع قواته ولليبيين الصامدين من وسط خط النار, حسب ما جاء في تسجيل مصور بعد خمسة أيام من خرق إتفاق إطلاق النار والذي تشهده العاصمة طرابلس.

وظهر بادي مرتدياً بزته العسكرية الخاصة بالطيران من على سيارة مصفحة وأصوات إطلاق النار تدوي بالمكان، وخلف ظهوره ردود فعل مختلفة مابين المرحب والساخط والمستغرب من هذا الظهور.

وكانت اخبار متداولة اليوم أشارت إلى إنسحاب قوات لواء الصمود بقيادة صلاح بادي، السبت، من المحور الذي كانت تتمركز به في طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس.

يجدر بالذكر أن قيادات عسكرية من مصراتة، وعبر فيديو مصور أعلنت انضمامها إلى عملية «تطهير طرابلس» التي يرأسها صلاح بادي قائد “لواء الصمود” والذي اشترك في الاشتباكات بالضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس مؤخرًا.

وفيما يلي الفيديو نقلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي: