اللواء السابع يصدر إيجازاً عسكرياً حول اخر مستجدات محاور القتال جنوب طرابلس ويكشف عن تحريره مناطق جديدة

اصدر اللواء السابع مشاة مساءا اليوم الاربعاء إيجازاً عسكرياَ يوضح فيه أخر المستجدات في مناطق القتال جنوب العاصمة طرابلس والتي شهدت تجدد الاشتباكات لليوم الخامس على التوالي بعد خرق اتفاق وقف اطلاق النار بالعاصمة طرابلس.

وقال اللواء في إيجازه الصادر عن المكتب الإعلامي التابع للواء على موقع الفيسبوك، أن لا صحة للاخبار التي تحاول بثها المليشيات عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتي تفيد انسحاب قواته من المحاور, وأن قادة المحاور افادوا قبل قليل بان قوات وعناصر اللواء السابع ماتزال تحافظ على تمركزاتها وتصد محاولات ماتبقى من مليشيات طرابلس المنهزمة وتطارد فلولها والتي اندحرت بحسب وصفه امام ضرباتهم.

وكشف البيان أن اللواء السابع قام بتحرير مواقع جديدة واحياء سكنية كانت المليشيات تحتلها وتعيث فيها فسادا بحسب وصفه.

وجدد اللواء السابع على أنه سيقوم بإستمرار بنقل الاخبار بكل مصداقية عبر صفحة المكتب الإعلامي باللواء السابع مشاة, مضيفاً أن أي خبر ينشر في غير هذه الصفحة ويتحدث باسم اللواء السابع يعد عار عن الصحة ومحض افتراء.