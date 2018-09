«اللواء السابع» : قواتنا تصد فتات «ميليشيات طرابلس»

نفي اللواء السابع مشاة، اليوم الأحد، الأخبار المتداولة على موقع التواصل الاجتماعى بشأن انسحاب قواته من مواقعها بطرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي باللواء، في إيجاز عسكري له، أن قواته لا تزال تحافظ على تمركزاتها، كما أنها تصدت لما تبقى من فتات مليشيات طرابلس التي اندحرت أمام ضربات قواتنا ليتم تحرير مواقع جديدة وأحياء سكنية كانت تسيطر عليها تلك المليشيات.

وشدد المكتب الإعلامى باللواء، على ضرورة تحري الدقة والمصداقية في نشر الخبر، مضيفا أنه يتابع نقل الأخبار والاحداث بكل مصداقية عبر صفحة المكتب الإعلامي باللواء السابع مشاة وان اي خبر ينشر في غير هذه الصفحة ويتحدث باسم اللواء السابع يعد عار عن الصحة ومحض افتراء.

