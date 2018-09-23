مصادر: اشتباكات عنيفة في وادي الربيع وقذائف صاروخية بطريق المطار

قالت مصادر محلية أن الاشتباكات العنيفة بالاسلحة المتوسطة لا زالت مستمرة في ساعات متأخرة من مساء السبت/ الاحد بمحيط شركة النهر في منطقة وادي الربيع.

وقالت المصادر أن اشتباكات متقطعة تشهدها منطقة طريق المطار بالإضافة إلى سماع أصوات قذائف صاروخية تدوي في المكان.

وتستمر الاشتباكات لليوم الخامس على التوالي بعد خرق اتفاق وقف اطلاق النار بالعاصمة طرابلس يوم الثلاثاء الماضي بالرغم من كل البيانات والتهديدات المحلية والدولية والأممية.

وكان اللواء السابع قد قال في إيجاز عسكري له مساء السبت أنه قام بتحرير مواقع جديدة واحياء سكنية كانت المليشيات تحتلها وتعيث فيها فسادا بحسب وصفه, وأنه لا يزال يحافظ على تمركزاته ويصد العديد من محاولات الهجوم لـ”مليشيات طرابلس” على مواقعه بحسب وصفه.

يجدر بالذكر أن قيادات عسكرية من مصراتة، وعبر فيديو مصور أعلنت انضمامها إلى عملية “تطهير طرابلس” والتي يرأسها صلاح بادي قائد “لواء الصمود” دون توضح المزيد من المعلومات حول الدعم المقدم وما سيقومون به من خطوات.