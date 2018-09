استنكر عضو مجلس النواب عن مصراتة، فتحي باشاغا، أمس السبت، الدعوات المنددة بالحرب والتصعيد في طرابلس.

ودعا باشاغا، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”،أمس السبت، السلطات المسؤولة لنزع فتيل الحرب ومعالجة أسباب الأزمة، واتباع سياسات من شأنها تعزيز دولة القانون والمؤسسات بشكل موضوعي.

وطالب باشاغا،الجميع بتحمل مسؤولياتهم نحو تحقيق الأمن وتعزيز دور مؤسسات الدولة الرسمية و المنضبطة، بعيدا عن التدليس والتسويف، حسب قوله.

جدير بالذكر أن التجمع السياسي لنواب مصراتة طالب المجلس الرئاسي بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في مدينة الزاوية بتاريخ 9 سبتمبر الحالي، بما فيه إلغاء قرارات نقل صلاحيات الدولة إلى التشكيلات المسلحة وكذلك العمل على حلها وتسمية قوات الأمن الرسمية التي ستكلف بتأمين كل مرفق وفق جدول زمني محدد.

The post النائب «فتحي باشاغا» يطالب بنزع فتيل الحرب في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية