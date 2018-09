طالب المجلس البلدي سوق الجمعة، المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، تفعيل قرار مجلس الأمن الخاص بحماية المدنيين في ليبيا بشكل فوري.

وثمن المجلس، في خطاب منه موجه لــ«سلامة»، جهود الممثل الأممي التي أدت إلى إقرار الهدنة ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الجماعات المسلحة باتت تتوافد على العاصمة طمعاً في بسط نفوذها عليها وعلى مقدرات البلاد من خلالها.



وأعتبر المجلس،من وصفه بـ”المعتدي” ضرب بعرض الحائط جهود وتحذيرات وتأكيد البعثة بالحفاظ على أمن العاصمة طرابلس وعدم خرق الهدنة المتفق عليها في الزاوية.

وطالب المجلس، في ختام بيانه البعثة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف الاقتتال، وإبعاد كل الجماعات المسلحة عن طرابلس ومعاقبة كل معتدٍ وكل معرقل لإصلاح الوضع أفرادا ومؤسسات.

The post «بلدي سوق الجمعة» يطالب «سلامة» بحماية المدنيين في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية