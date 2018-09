كشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني، العميد أحمد المسماري، عن معلومات صادرة من غرفة عمليات عمر المختار تفيد بمقتل الإرهابي «زيزو الجيباني صباح» والذي يعتبر أحد قادة العصابات الإرهابية.



وأوضح المسماري، في إيجاز صحفي خلال ساعات الصباح الأولى لليوم الأحد، أن الارهابي الخطير قتل في مدينة درنة صباح امس السبت، اثناء مواجهات مع الاجهزة الامنية في المدينة.

