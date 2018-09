بالفيديو ..«بادي» يحث قواته على استمرار القتال في طرابلس

أكد آمر لواء الصمود الإرهابي صلاح بادي، أمس السبت، على استمرار قواته في القتال لحين تحرير العاصمة طرابلس، بحسب قوله.

وظهر بادي، خلال مقطع فيديو مصور له بمناطق الاشتباك بطريق المطار، يشدد فيه من آزر قواته ويحثهم على مواصلة القتال.

جدير بالذكر أن مصادر محلية أفادت بانضمام عدد من عناصر ميلشيا سرايا الدفاع عن بنغازي ومجموعات من التشكيلات المسلحة في صبراتة التي كانت تدعم أحمد الدباشي الشهير بالعمو، إلى ميلشيا الإرهابي “صلاح بادي” في حربها بطرابلس.

