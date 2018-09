5 مطالب لــ«بلدى سوق الجمعة» لإنهاء أزمة طرابلس

أدان المجلس البلدى سوق الجمعة، القصف العشوائي الذي تعرضت إليه المنطقة خاصة و العاصمة طرابلس عامة من أعمال وصفتها بـالإرهابية تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.

ودعا المجلس، في بيان له أمس السبت، الأطراف المتحاربة بالالتزام بالهدنة ووقف إطلاق النار و العمل الصادق المشترك من أجل إنهاء هذه الأزمة.

وطالب المجلس،،الجهات الأمنية و القضائية المختصة الكشف و الإعلان عن كافة المتورطين في الأعمال الإجرامية من قتل غير مبرر وسرقات وقصف عشوائي طال مناطق ليست جزءا من ميدان المعركة ناهيك عن مايدور في مناطق الاشتباكات دون مجاملة ومحاسبتهم.

وناشد المجلس، الرئاسي بالإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية واتخاذ مايلزم لحماية المدنيين وتوفير الموارد الكافية لدعم النازحين و المتضررين.

وطالب المجلس، البعثة الأممية بالالتزام في تحقيق الأمن و الاستقرار داخل العاصمة وحماية المدنيين

ودعا المجلس، مجددا في ختام بيانه، أهالي سوق الجمعة وطرابلس إلى توحيد الصف وتكاتف الجهود من أجل المساهمة في دعم واستقرار الأمن بالعاصمة إضافة إلى التكافل مع المتضررين و النازحين

