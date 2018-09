بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع بعض السفراء تطورات الوضع الأمنية والسياسية في ليبيا بالإضافة إلى ملف الإصلاحات الاقتصادية.

يأتي ذلك خلال لقاء المشري بعدد من السفراء في تونس ومن بينهم سفير بريطانيا لدى ليبيا فرانسيس بايكر، وسفيرة هولندا ماريون كابيني، وسفيرة كندا آشلي آدمز، والقائم بأعمال سفارة الصين وانج كمين، وممثل البنك الدولي ميكل شفر.

