احتجاجات بــ«جنيف» لمحاسبة «قطر» و«تركيا» على جرائمهم بــ«تاورغاء»

احتج بعض النشطاء من أهالي تاورغاء بالتنسيق مع منظمات حقوقية دولية علي رأسها منظمة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان برئاسة المستشار سعيد عبد الحافظ ، أمام مقر الأمم المتحدة عند الكرسي المكسور في العاصمة السويسرية جنيف.

وطالب المحتجون العالم برفع الظلم عن أبناء تاورغاء ومحاسبة زعماء مليشيات مصراتة والدول الراعية للإرهاب بليبيا علي رأسها تركيا وقطر على ما أقترفوا من جرائم في حق سكان تاورغاء المهجرون منذ سنوات عن مدينتهم .

